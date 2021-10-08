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ستيفلي تصل مقر نيوكاسل وتجتمع بطواقم النادي

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ستيفلي خلال اجتماعها بالطواقم

ستيفلي تصل مقر نيوكاسل وتجتمع بطواقم النادي

العربية.نت

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وصلت أماندا ستيفلي عضو مجلس إدارة نيوكاسل يونايتد الجديدة إلى مقر النادي يوم الجمعة للقاء طواقم النادي بعد يوم من إعلان الاستحواذ على النادي الإنجليزي.

واستحوذت مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة يوم الخميس على 100% من نادي نيوكاسل، لتعلن إنهاء حقبة مايك أشلي المالك السابق التي امتدت 14 عاما.

وأعلن نادي نيوكاسل يوم الجمعة، وصول ستيفلي إلى النادي ولقائها مختلف طواقم وأفراد النادي في وقت سابق من اليوم خلال قدومها إلى ملعب سانت جيمس براك.

وتشغل ستيفلي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي سي بي كابيتال" أحد أطراف المجموعة الاستثمارية التي استحوذت على نادي نيوكاسل.

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