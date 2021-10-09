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أبرز نجوم ارتدوا قميص نيوكاسل

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أبرز نجوم ارتدوا قميص نيوكاسل

دبي - نجيب زواق

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مر العديد من النجوم على نادي نيوكاسل يونايتد واستطاعوا ترك بصمة خلدت في تاريخه الممتد 129 عاما.

وترأس قائمة الأسماء الطويلة التاريخي للنادي آلان شيرر الذي حقق رقما قياسيا لم يستطع أحد تحطيمه حتى الآن بتسجيله 206 أهداف في 404 مباريات في جميع المسابقات. ويأتي خلفه زميله الفرنسي دافيد جينولا الذي لعب 75 مباراة والكولومبي فاوستينو أسبريا والإنجليزي أندي كول.

ودافع أسبريا عن ألوان نيوكاسل في 61 مباراة سجل 18 هدفاً، بينما لعب كول 84 مباراة موقعا على 68 هدفا قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وبرزت في نادي نيوكاسل يونايتد عدة أسماء كالإنجليزي كيفن كيغن الذي لعب 85 مباراة وسجل 49 هدفا. وترك بول غاسكوين بصمته في نيوكاسل مرتديا ألوانه 104 مباريات وسجل 25 هدفا.

ورغم تراجع نتائج النادي في الأعوام الأخيرة إلا أن النجوم ظلت تسطع باستمرار في سماء ملعب سانت جيمس بارك مثل ثنائية بابيس سيسي وديمبا با اللذين سجلا 50 هدفا بالدوري بين 2011 و2013.

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