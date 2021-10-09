.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوكرانيا تهزم فنلندا بصعوبة

  • الخط
فرحة هدف يارمولينكو

أوكرانيا تهزم فنلندا بصعوبة

هلسينكي - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

فاز منتخب أوكرانيا لكرة القدم على مضيفه منتحب فنلندا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت فوز منتخب البوسنة والهرسك على مضيفه كازاخستان 2 - صفر.

وسجل هدفي المنتخب الأوكراني أندريه يارمولنكو ورومان ياريممتشيوك في الدقيقتين الرابعة و34، فيما سجل هدف منتخب فنلندا تيمو بوكي في الدقيقة 29. ورفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب فنلندا عند خمس نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب البوسنة والهرسك لكرة القدم على مضيفه كازاخستان 2 - صفر. ويدين المنتخب البوسني بالفضل في هذا الفوز للاعبه إسماعيل بريفلجاك الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 25 و66. ورفع المنتخب البوسني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد كازاخستان عن ثلاث نقاط في المركز الخامس الأخير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
"تجويع الفيروس".. علماء يكتشفون حلاً لمقاومة كوفيد 19
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب "السجود للكلب"
الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً
الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص
النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء
في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام  في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام 
قبل أن تذهب
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
اكتشف المزيد