أوكرانيا تهزم فنلندا بصعوبة

فاز منتخب أوكرانيا لكرة القدم على مضيفه منتحب فنلندا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت فوز منتخب البوسنة والهرسك على مضيفه كازاخستان 2 - صفر.

وسجل هدفي المنتخب الأوكراني أندريه يارمولنكو ورومان ياريممتشيوك في الدقيقتين الرابعة و34، فيما سجل هدف منتخب فنلندا تيمو بوكي في الدقيقة 29. ورفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب فنلندا عند خمس نقاط في المركز الرابع.

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وفي المباراة الثانية، فاز منتخب البوسنة والهرسك لكرة القدم على مضيفه كازاخستان 2 - صفر. ويدين المنتخب البوسني بالفضل في هذا الفوز للاعبه إسماعيل بريفلجاك الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 25 و66. ورفع المنتخب البوسني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد كازاخستان عن ثلاث نقاط في المركز الخامس الأخير.