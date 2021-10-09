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إصابة الفرنسي رابيو بفيروس كورونا

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رابيو فرنسا البرتغال
رابيو في مباراة سابقة مع منتخب بلاده

إصابة الفرنسي رابيو بفيروس كورونا

باريس - رويترز

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم السبت، أن لاعب الوسط أدريان رابيو سيغيب عن تشكيلة منتخب فرنسا في المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية في مواجهة إسبانيا غدا الأحد بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف الاتحاد الفرنسي أن رابيو لاعب يوفنتوس الإيطالي يخضع حاليا للحجر الصحي في تورينو ولن يسافر إلى ميلان مع المنتخب لخوض المباراة التي ستقام في ملعب سان سيرو.

ولن ينضم لاعب بديل لرابيو لتشكيلة فرنسا في المباراة بينما يتوقع أن يبدأ أوريليان تشوميني المباراة ضمن تشكيلة البداية.

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