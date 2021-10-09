السويد تعبر كوسوفو بثلاثية نظيفة

فاز المنتخب السويدي على ضيفه منتخب كوسوفو 3 - صفر اليوم السبت في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فازت اليونان على مضيفتها جورجيا 2 - صفر. ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات مقابل 12 نقطة للسويد من خمس مباريات وتحل اليونان في المركز الثالث برصيد تسع نقاط ثم كوسوفو في المركز الرابع بأربع نقاط وجورجيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

مادة اعلانية

وعلى ملعب فريندز أرينا، انتهى الشوط الأول بتقدم السويد بهدف سجله إيميل فورسبيرج من ضربة جزاء في الدقيقة 29. وفي الشوط الثاني أحرز ألكسندر إيساك وروبن كايسون الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 62 و80.

وعلى ملعب باتومي، تقدم ديميتريوس بيلكاس بهدف لليونان في الدقيقة الأخيرة ثم أضاف انستاسيوس باكاسيتاس الهدف الثاني من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.