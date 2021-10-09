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بنزيمة يحلم بالكرة الذهبية منذ طفولته

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المهاجم الفرنسي

بنزيمة يحلم بالكرة الذهبية منذ طفولته

مدريد - فرانس برس

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أكد مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا كريم بنزيمة بأنه يحلم بإحراز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "منذ صغره".

جاء كلام بنزيمة في مقابلة أجرتها معه صحيفة "آس" الإسبانية ونشرتها السبت وذلك غداة إعلان مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم عن أسماء 30 لاعبا مرشحا لنيل هذه الجائزة المرموقة. وقال "منذ صغري، احلم باحراز الكرة الذهبية، انه حلم جميع لاعبي كرة القدم".

وأضاف "بالطبع، سأبذل قصارى جهدي وسأعمل بشكل كبير من أجل كسب هذه الجائزة في احد الايام وتحقيق الحلم الذي راودني طويلا عندما كنت طفلا".

ويتصدر بنزيمة ترتيب هدافي الدوري الاسباني هذا الموسم مع 9 اهداف في 8 مباريات وهو يتأهب لقيادة خط هجوم منتخب بلاده فرنسا في المباراة ضد اسبانيا في نهائي دوري الامم الاوروبية المقرر الاحد على ملعب سان سيرو في ميلان.

وتابع "الشيء الاهم بالنسبة الي، ان يستفيد الاشخاص من حولي من كرة القدم التي اقدمها وان يشعروا بأني سعيد وفخور بما اقوم به".

وأشار إلى أن "ثمة العديد من المهاجمين الذين تخطوا الثلاثين من اعمارهم ولا يزالون يتمتعون بالفعالية امام المرمى" مشيرا الى "ان كرة القدم الحديثة تسمح بذلك".

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