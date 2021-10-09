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تعرف على قائمة ملاك نادي نيوكاسل منذ تأسيسه

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تعرف على قائمة ملاك نادي نيوكاسل منذ تأسيسه

دبي - ديما محمد السائح

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تعاقب عدد من الملاك على استلام زمام الأمور في نادي نيوكاسل يونايتد منذ تأسيسه في عام 1892 كان آخرهم الإنجليزي مايك أشلي.

وبدأ نيوكاسل يونايتد كشركة خاصة محدودة سيطرت على ملكيته عائلات مكيغ ووستوود وسيمور، ولكن حدث التغيير في عام 1991 بشراء جون هول 72.9 % من النادي مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني وبعدها بست سنوات أدرج النادي في البورصة كشركة عمومية محدودة مع بيع أقل من نصف الأسهم لعائلةهول فيما ذهبت البقية إلى شريكه التجاري فريدي شيبارد قبل أن يتنحة هول لاحقا هم منصب الرئاسة يحل شيبارد بدلا منه.

وفي 1998 قامت المجموعة الإعلامية فيرجن ميديا ليمتد بشراء 6.3% من أسهم النادي مقابل 10 ملايين جنيه استرليني، وسعت إلى الاستحواذ الكامل على النادي إلا أن العرض رُفض من قبل لجنة المنافسة في وزارة التجارة.

وفي 2007، اشترى رجل الأعمال البريطاني مايك أشلي حصص كل من دوغلاس وجون هول بنسبة 41 % وبحلول يوليو من ذات العام ارتفعت حصته إلى 95% ما أجبر المساهمين الباقين على بيع أسهمهم له.

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