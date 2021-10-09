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تغريم بوكا جونيورز وإيقاف 6 من لاعبيه

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بوكا جونيورز
القرارات جاءت على إثر أحداث مباراة الفريق مع أتلتيكو مينيرو

تغريم بوكا جونيورز وإيقاف 6 من لاعبيه

بوينوس آيرس - رويترز

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أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم تغريم بوكا جونيورز إلى جانب إيقاف ستة من لاعبيه واثنين من مسؤوليه بعد اشتباكات وقعت بعد مباراة ضد أتلتيكو مينيرو في كأس ليبرتادوريس.

ووقعت أعمال عنف بعد مباراة إياب دور الستة عشر في 20 يونيو في استاد مينيرو في بيلو هوريزونتي، حيث تفوق أتلتيكو بركلات الترجيح وأطاح بالفريق الأرجنتيني من المسابقة.

وحاول لاعبون وأعضاء من بعثة بوكا اقتحام غرفة لاعبي أتلتيكو وحدثت اشتباكات في نفق الملعب بعدما رفض حكم الفيديو مطالبات الفريق الأرجنتيني باحتساب هدف للمرة الثانية في المباراتين.

وعوقب كريستيان بافون وسيباستيان بيا بالإيقاف ست مباريات مع تغريم كل منهما 30 ألف دولار، بينما عوقب ماركوس روخو بالإيقاف خمس مباريات مع غرامة 25 ألف دولار، وفقا لبيان الكونميبول مساء الجمعة.

وسيغيب كارلوس إيزكيردوز ودييغو غونزاليس وخافييرا غارسيا لأربع مباريات وثلاث مباريات ومباراتين على الترتيب مع فرض غرامات تبلغ 20 ألف دولار و15 ألف دولار وعشرة آلاف دولار على الترتيب.

وعوقب المسؤولان راؤول كاسيني ومارسيلو ديلغادو من بوكا بغرامة 30 ألف دولار مع حرمانهما من حضور مباريات الكونميبول لمدة عامين.

ولم يذكر بوكا شيئا عن العقوبات في موقعه أو مواقع التواصل الاجتماعي. ويملك الفريق مهلة سبعة أيام للتقدم بطعن ضد العقوبة.

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