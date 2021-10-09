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توخيل يؤكد أحقية جورجينيو بالكرة الذهبية

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المدرب ولاعبه

توخيل يؤكد أحقية جورجينيو بالكرة الذهبية

روما - د ب أ

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يرى الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي أن لاعبه الإيطالي الدولي جورجينيو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم.

وفاز جورجينيو، 29 عاما، بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي ولقب يورو 2020 مع إيطاليا ونال جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" اليوم السبت "جورجينيو يستحق حقا الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".

وأضاف "هذه الجوائز الفردية لا تعكس الإمكانات الحقيقية للاعبين داخل الملعب، من المستحيل القيام بمقارنة حقيقية".

وأشار "رغم ذلك سأحب الجائزة لو فاز بها أحد لاعبي فريقي، لأنها ستزيد ثقته بنفسه، لكن بالنسبة لي هي ليست بالشيء الجوهري".

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