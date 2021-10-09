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ستوريدج يتخلى عن غروره في أستراليا

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ستوريدج
دانييل قضى 18 شهراً دون الارتباط بأي نادِ

ستوريدج يتخلى عن غروره في أستراليا

بيرث - رويترز

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أكد دانييل ستوريدج مهاجم إنجلترا وليفربول السابق أنه يصل إلى بيرث غلوري الأسترالي "لاعبا متواضعا" للتأقلم مع فريقه الجديد.

ووقع ستوريدج على عقد لعام واحد مع بيرث لخوض موسم 2021-2022 الذي ينطلق في 20 نوفمبر بمواجهة أديليد يونايتد.

وسيعزز ستوريدج فرص جلوري في تحقيق لقب الدوري الأسترالي لأول مرة، لكن اللاعب الإنجليزي قال إنه لن يتمكن وحده من إهداء اللقب المنشود للجماهير.

وأبلغ الصحافيين: أصل إلى هنا لاعبا متواضعا وأترك غروري على الأبواب، بالطبع يمكن للاعبين إحداث الفارق لكن لا أعتقد أنه من الممكن للاعب واحد أن يحمل فريقا في كرة القدم، لأن أدوار الجميع مطلوبة.

وفاز ستوريدج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وكان ضمن تشكيلة ليفربول بطلة أوروبا في 2019.

وانضم إلى بيرث بعد 18 شهرا دون الارتباط بفريق منذ ترك طرابزون سبور التركي في مارس 2020 وبعد قضاء عقوبة إيقاف لأربعة أشهر لخرق قواعد المراهنات في 2018.

وواصل: هذا أطول وقت لم ألعب خلاله مباريات رسمية لكن بالنسبة للتدريبات أتدرب دائما ولا أهدر وقتا.

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