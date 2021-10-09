.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شكوك حول مشاركة توريس في نهائي الأمم

  • الخط
توريس إسبانيا إيطاليا
توريس سجل هدفين في مباراة إيطاليا

شكوك حول مشاركة توريس في نهائي الأمم

ميلان - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تحوم شكوك حول لحاق فيران توريس مهاجم إسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام فرنسا يوم الأحد، لكنه سيخوض اختبار لياقة قبل المباراة المرتقبة في استاد سان سيرو.

وقال لويس إنريكي مدرب إسبانيا في مؤتمر صحافي يوم السبت: الجميع جاهزون باستثناء فيران.

وسجل توريس هدفي فوز إسبانيا 2-1 على إيطاليا في قبل النهائي يوم الأربعاء، لكنه خرج مصابا في الشوط الثاني بعدما تعرض لكدمة في قدمه اليمنى.

وزاد إنريكي: لن نضغط عليه. إذا كان جاهزا سيلعب، وإذا لم يكن فلن يلعب، وسيشارك أحد الزملاء بدلا منه، ونحن نثق فيهم وسنتأقلم مع الأمر.

وأضاف إنريكي إن مهاجم مانشستر سيتي سيشارك في فترة الإحماء قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التشكيلة الأساسية، ويبدو توريس متفائلا بشأن فرصه في اللعب، إذ أفاد توريس: قدمي في حالة جيدة، وسأحاول غدا، وسنرى إذا كان بوسعي اللعب أم لا.

واعتاد توريس (21 عاما) شغل مركز الجناح، لكنه بات يلعب كمهاجم بعدما فقدت إسبانيا ثنائي الهجوم ألفارو موراتا وجيرار مورينو بسبب الإصابة قبل انطلاق نهائيات دوري الأمم.

وقال توريس: أنا جناح وهذا أفضل مركز أؤدي فيه لكن من الجيد أيضا أن يكون بوسعي اللعب كمهاجم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
"تجويع الفيروس".. علماء يكتشفون حلاً لمقاومة كوفيد 19
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب "السجود للكلب"
الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً
الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص
النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء
في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام  في السعودية.. عيون ونخيل بين شق جبلي تجري مياهه طوال العام 
قبل أن تذهب
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
حكومة حمدوك محاصرة.. احتجاجات بشمال السودان قبل تهدئة احتقان الشرق
اكتشف المزيد