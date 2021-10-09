فوز صعب لهولندا على لاتفيا

فاز المنتخب الهولندي على مضيفه منتخب لاتفيا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بقطر العام المقبل.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل المنتخب التركي مع نظيره النرويجي 1 - 1 وفوز منتخب مونتينيغرو على جبل طارق 3 - صفر.

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ويدين المنتخب الهولندي بالفضل في هذا الفوز للاعبه دافي كلاسين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب التركي مع نظيره النرويجي 1 - 1. وتقدم المنتخب التركي بهدف سجله كريم أكتورك أوغلو في الدقيقة السادسة، وتعادل المنتخب النرويجي عن طريق كريستيان ثورستفيدت في الدقيقة 41.

وفي المباراة الثالثة فاز منتخب مونتينيغرو على مضيفه جبل طارق بثلاثية نظيف سجلها آدم ماروسيتش في الدقيقة السابعة، وفاتوس بيكيراج (هدفين) في الدقيقتين 44، من ركلة جزاء، و68.

وبهذه النتائج تصدر المنتخب الهولندي المجموعة برصيد 16 نقطة فيما حل المنتخب النرويجي في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وجاء المنتخب التركي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وحل منتخب مونتينيغرو رابعا برصيد 11 نقطة، وجاء منتخب لاتفيا في المركز الخامس برصيد خمس نقاط، فيما يقبع منتخب جبل طارق في قاع الترتيب بلا نقاط.