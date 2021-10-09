كاراسكو واثق من فوز بلجيكا بكأس العالم

أكد النجم البلجيكي يانيك كاراسكو أن منتخب بلاده لديه الثقة في إمكانية الصعود إلى منصة التتويج في مونديال قطر 2022.

وفرط منتخب بلجيكا المصنف الأول على العالم في تقدمه بهدفين أمام فرنسا ليخسر بثلاثية في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي.

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ويلتقي منتخب بلجيكا مع إيطاليا غدا الأحد في مواجهة تحديد المركز الثالث للبطولة القارية.

وقال كاراسكو في مؤتمر صحافي يوم السبت: هل نعتقد أن بمقدورنا حصد الكأس في قطر؟ نحن دائما نثق في أنفسنا، ولكن هل لازلتم تثقون بنا؟ لأننا لا نشعر بذلك، ندرك أننا فريق يتمتع بالقوة وبإمكاننا تحقيق إنجاز.

وختم بالقول: هذه البطولة مهمة من أجل الاستعداد لمونديال قطر، حيث إن فترة عام ليست طويلة بالنسبة لمنتخب وطني.