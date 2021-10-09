نيوكاسل يحقق أرباحاً رغم تراجع نتائجه في الأعوام الأخيرة

واصل نادي نيوكاسل يونايتد تحقيق الأرباح على الرغم من تراجع نتائجه في المواسم الأخيرة وتداعيات جائحة كورونا العام الماضي.

وتشير أرقام موقع ترانسفيرماركت إلى أن نيوكاسل يونايتد يمتلك قيمة تسويقية لقائمة لاعبيه بنحو 245 مليون يورو ويعد ألان سان ماكسيمان اللاعب الأكثر قيمة تسويقية في الفريق بـ 30 مليون يورو يليه الإنجليزي كالوم ويلسون وزميله جو ويلوك بـ22 مليونا لكل منهما.

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وحل النادي ثالثا في 2003 في البريمييرليغ وخامسا في الموسم الذي تلاه ليشارك في دوري الابطال الاوروبي لعامين متتالين لكنه تراجع وصولا إلى الهبوط بختام موسم 2009 ليعود بعد موسم واحد لكنه هبط مجددا في 2016 قبل أن يعود مرة أخرى.

في عام 1999 كان نادي نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس في الدخل المالي بين أندية العالم بـ49 مليون جنيه استرليني ليتراجع إلى المركز 17 السابع عشر عالميا في 2015 رغم ارتفاع دخله المالي إلى 143 مليون جنيه إسترليني.

وحقق نيوكاسل دخلا ماليا بحسب شركة ديلويت المتخصصة يقارب 201 مليون يورو بنهاية موسم 2017-2018 أي انه كان في المركز الثامن في الدخل بين أندية البريميرليغ ككل والثالث عشر من حيث المصاريف ومحققا ربحا صافيا بـ27 مليون يورو.