أرسين فينغر يتولى تدريب فريق الهلال والنصر أمام باريس

سيكون المدير الفني الفرنسي الشهير أرسين فينغر مدرباً للفريق المشكل من لاعبي الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان خلال المباراة التي ستقام على هامش فعاليات موسم الرياض الذي ينطلق أواخر الشهر الجاري.

وسبق أن أعلن تركي آل الشيخ في منتصف الشهر الماضي إقامة مباراة ودية بين نجوم الهلال والنصر من جهة وباريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي والإسباني سيرجيو راموس والإيطالي ماركو فيراتس مطلع العام الميلادي المقبل.



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ويعرف المدرب الفرنسي بأنه أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، إذ ظل 22 عاماً في قيادة أرسنال اللندني، ونقله ليكون بطلاً للدوري الإنجليزي في أكثر من مناسبة بالإضافة إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2005-2006.

وقاد فينغر (71 عاماً) أرسنال إلى الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي 3 مرات، آخرها في موسم 2003-2004 عندما حقق المسابقة برصيد أبيض من الهزائم، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات ومثلها بطولة الدرع الخيرية.

وعلى الصعيد الشخصي حصل أرسين على جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي 3 مرات، ومدرب العام باختيار هيئة الإذاعة البريطانية، وأفضل مدرب في العالم عام 1998.



واشتهر المدرب الفرنسي بتقديم عدد من اللاعبين الشبّان وتحويلهم إلى نجوم عالميين خلال فترته مع أرسنال وأبرزهم الفرنسي تيري هنري ومواطنه باتريك فييرا والإسباني سيسك فابريغاس وغيرهم من اللاعبين.

وسينطلق موسم الرياض يوم 20 أكتوبر الجاري بمساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع، و14 منطقة للترفيه ، وأكثر من 7500 فعالية، وممشى بطول 3 كيلومترات، وأكثر من 200 مطعم ومقهى ومتجر، و4 مسارح، وأرينا عالمية، و500 لعبة إلكترونية، و9 استوديوهات عالمية، بالإضافة إلى ملعب غولف و12 ملعب بادل تنس، وأول وأكبر سكاي لوب متنقل في العالم، بطاقة استيعابية تبلغ 40% وأكثر.