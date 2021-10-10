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الاتحاد الألماني يطالب الحكومة بتعيين وزير للرياضة

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الاتحاد الألماني لكرة القدم
مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم

الاتحاد الألماني يطالب الحكومة بتعيين وزير للرياضة

هامبورغ - د ب أ

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دعا الاتحاد الألماني لكرة القدم الحكومة الجديدة للبلاد لتعيين وزير دولة لشؤون الرياضة، بدلاً من وزارة الداخلية التي تتولى شؤون الرياضة في البلاد.

وذكر اتحاد الكرة الألماني في بيان يوم الأحد أن الرؤساء الإقليميين التابعين له اتفقوا خلال الاجتماع الذي جرى في هامبورغ على أن أعضاء الاتحادات بالاتحاد الألماني لكرة القدم يتوقعون أن تصبح الرياضة أكثر قوة خلال التشكيل الحالي للحكومة وخاصة الرياضات الشعبية.

وأشار البيان إلى أن هذا الملف تم إهماله من الجانب السياسي خلال أزمة جائحة كورونا وأن قادة الاتحاد الألماني لكرة القدم يتوقعون على وجه التحديد وجود وزير دولة لشؤون الرياضة في المستشارية الاتحادية في المستقبل.

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