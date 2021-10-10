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البرتغال تهزم قطر.. ورونالدو يصل إلى 112 هدفاً

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فرحة رونالدو

البرتغال تهزم قطر.. ورونالدو يصل إلى 112 هدفاً

ألغارفي - رويترز

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عزز كريستيانو رونالدو تصدره لقائمة هدافي المباريات الدولية في كرة القدم ووصل إلى 112 هدفا في فوز البرتغال 3-صفر على قطر في مباراة ودية اليوم السبت.

وأهدر رونالدو فرصة سهلة بقدمه اليسرى، قبل أن يستغل بعدها بدقائق خطأ دفاعيا في إبعاد كرة عرضية، وسجل من مدى قريب الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 37.

وأضاف جوزيه فونتي الهدف الثاني بعدما تابع ضربة رأس مرتدة من الحارس سعد الشيب في الدقيقة 48.

واختتم أندريه سيلفا أهداف البرتغال بضربة رأس قوية من مدى قريب في الدقيقة الأخيرة. وفرضت البرتغال سيطرتها من البداية حتى النهاية، وحرمت قطر من صناعة الفرص على مدار الشوطين.

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