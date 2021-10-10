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تشافي يزيد الضغوطات على كومان

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تشافي يتولى تدريب السد القطري حالياً

تشافي يزيد الضغوطات على كومان

برشلونة - د ب أ

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أكد تشافي هيرنانديز أسطورة نادي برشلونة الإسباني والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري أنه "منفتح إزاء كل الاحتمالات" فيما يخص المستقبل، مع تصاعد التكهنات بشأن إمكانية انتقاله لتدريب النادي الكتالوني خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان المحاصر بالأزمات.

وقال تشافي لمحطة "تي في إي" التلفزيونية الإسبانية: أي عرض سيتم تقييمه ثم سيتم اتخاذ القرار، لا أعرف إلى أين سيأخذني المستقبل لكني منفتح على كل الاحتمالات.

وكان تشافي مرشحا بقوة لتدريب برشلونة قبل تولي كومان المهمة العام الماضي، وتم طرح اسمه مجدداً لخلافة المدرب الهولندي الذي بات استمراره محل شك.

وتولى تشافي تدريب السد منذ اعتزاله في 2019 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري بجانب خمسة ألقاب في الكؤوس المحلية.

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