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فليك يخطط للدفع بنوير في مباراة مقدونيا

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نوير غاب عن مباراة رومانيا بسبب الإصابة

فليك يخطط للدفع بنوير في مباراة مقدونيا

هامبورغ - د ب أ

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يخطط هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، للاستعانة بقائد وحارس المنتخب مانويل نوير، في مباراة ألمانيا أمام مقدونيا الشمالية مساء الاثنين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقبل السفر إلى سكوبي، قال فليك في هامبورغ يوم الأحد إن نوير (35 عاما) اجتاز التدريب بالكامل، وتوقع إمكانية مشاركته في المباراة.

وغاب نوير عن مباراة المنتخب أمام رومانيا الجمعة بسبب مشاكل عضلية ولعب بدلا منه مارك-أندريه تير شتيغن حارس نادي برشلونة الإسباني.

وأضاف فليك أنه يرغب في أن يرى في الاستاد الوطني في سكوبي فريقا ألمانيا يتحرك " بفعالية هائلة" مشيرا إلى أن الهدف هو تأكيد حجز تذكرة إلى المونديال.

ويتصدر المنتخب الألماني مجموعته بـ18 نقطة متقدما على مقدونيا الشمالية التي تحتل المركز الثاني بـ 12 نقطة وهو نفس رصيد النقاط الذي لدى أرمينيا صاحبة المركز الثالث.

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