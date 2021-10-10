ليوناردو: ريال مدريد لم يحترم مبابي.. ويجب معاقبته

يرى البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نادي ريال مدريد الإسباني ينبغي أن يتعرض للعقاب بسبب مطاردة كيليان مبابي نجم الفريق.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان العام المقبل في الوقت الذي حاول فيه ريال مدريد أكثر من مرة التعاقد مع اللاعب.

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وتردد أن سان جيرمان رفض عدة عروض من النادي الإسباني لضم مبابي ولكن ليوناردو أعرب عن شعوره بأن ريال مدريد يحاول المماطلة من أجل الحصول على خدمات نجم منتخب فرنسا في النهاية بالمجان.

وقال ليوناردو لصحيفة "فيستيفال ديللو سبورت" الإيطالية يوم السبت: ينفون من مدريد، لكني أعتقد أن ريال مدريد يقوم بمهمة لشراء مبابي في صفقة انتقال حر منذ فترة طويلة، منذ عامين يتحدثون بشكل علني عن مبابي، ينبغي مقابلة ذلك بالعقاب.



وأوضح: من جانب ريال مدريد أرى عدم احترام لمبابي، هو ليس لاعب عادي ، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. المدرب، مجلس الإدارة ، لاعبو ريال مدريد يتحدثون عن كيليان ، أعتقد أن هذا جزء من خطتهم، هذا أمر غير محترم.

وأكد: فكرتنا تتمحور حول تمديد عقد مبابي، لم يتغير أي شيء في خططنا، كيليان جوهرة ، إنه مثالي لباريس سان جيرمان ، سيكون حينها لدينا كيليان وليو ميسي ونيمار، لم نخطط أبدا لمستقبل باريس سان جيرمان بدون مبابي.