.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ليوناردو: ريال مدريد لم يحترم مبابي.. ويجب معاقبته

  • الخط
مبابي
عقد مبابي مع باريس ينتهي الصيف القادم

ليوناردو: ريال مدريد لم يحترم مبابي.. ويجب معاقبته

باريس - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

يرى البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نادي ريال مدريد الإسباني ينبغي أن يتعرض للعقاب بسبب مطاردة كيليان مبابي نجم الفريق.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان العام المقبل في الوقت الذي حاول فيه ريال مدريد أكثر من مرة التعاقد مع اللاعب.

وتردد أن سان جيرمان رفض عدة عروض من النادي الإسباني لضم مبابي ولكن ليوناردو أعرب عن شعوره بأن ريال مدريد يحاول المماطلة من أجل الحصول على خدمات نجم منتخب فرنسا في النهاية بالمجان.

وقال ليوناردو لصحيفة "فيستيفال ديللو سبورت" الإيطالية يوم السبت: ينفون من مدريد، لكني أعتقد أن ريال مدريد يقوم بمهمة لشراء مبابي في صفقة انتقال حر منذ فترة طويلة، منذ عامين يتحدثون بشكل علني عن مبابي، ينبغي مقابلة ذلك بالعقاب.

وأوضح: من جانب ريال مدريد أرى عدم احترام لمبابي، هو ليس لاعب عادي ، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. المدرب، مجلس الإدارة ، لاعبو ريال مدريد يتحدثون عن كيليان ، أعتقد أن هذا جزء من خطتهم، هذا أمر غير محترم.

وأكد: فكرتنا تتمحور حول تمديد عقد مبابي، لم يتغير أي شيء في خططنا، كيليان جوهرة ، إنه مثالي لباريس سان جيرمان ، سيكون حينها لدينا كيليان وليو ميسي ونيمار، لم نخطط أبدا لمستقبل باريس سان جيرمان بدون مبابي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو يهزّ أميركا.. الشرطة تسحب رجلا قعيدا وترميه أرضا! فيديو يهزّ أميركا.. الشرطة تسحب رجلا قعيدا وترميه أرضا!
انقسام وبلبلة بين موظفي فيسبوك.. نار التسريبات لم تهدأ انقسام وبلبلة بين موظفي فيسبوك.. نار التسريبات لم تهدأ
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد