راشفورد لم يتوقع المساندة الجماهيرية عقب الإساءات

أكد ماركوس راشفورد مهاجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد أنه لم يكن يتوقع المساندة الكبيرة التي تلقاها من الجماهير، بعد أن استهدفته إساءات عنصرية عقب إهدار ركلة ترجيح في الخسارة أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم في يوليو الماضي، بعدما أهدر ركلة ترجيح لتخسر إنجلترا في ويمبلي.



وتعرض زميلاه جادون سانشو وبوكايو ساكا أيضا لهجوم بعد إهدار ركلتي ترجيح لتتبدد آمال إنجلترا في الفوز بأول لقب كبير في 55 عاما.



كما تم تشويه لوحة جدارية لراشفورد في مانشستر لكنه تلقى بعدها رسائل دعم كبيرة من الجماهير قال عنها اللاعب إنها منحته شعورا خاصا، وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": كان من الرائع الحصول على كل هذا الدعم من أشخاص من شتى أطياف المجتمع. كان شيئا لم أختبره من قبل.



وواصل: بالطبع لم نكن نرغب في الخروج بركلات الترجيح بعد أن وصلنا إلى النهائي لكن الخسارة بهذا الشكل تعكس الفوارق البسيطة بين المنتخبين، لكن الإساءات العنصرية غير مقبولة في أي وقت ومكان. لا يمكن قبول أي إساءة عنصرية والاستمرار في حياتنا بشكل طبيعي.



ولم يلعب راشفورد من وقتها بسبب جراحة لعلاج إصابة في الكتف قال إنه كان يحملها منذ سبتمبر العام الماضي لكنه يقترب الآن من العودة للمباريات بعد استئناف التدريبات الكاملة.

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