شكوك حول مشاركة جوتا في مباراة البرتغال

بات من المستبعد أن يلحق ديوغو جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي بمباراة المنتخب البرتغالي أمام لوكسمبورغ غدا الثلاثاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 بعد أن حرمته إصابة عضلية من المشاركة في تدريبات بلاده يوم الاثنين.

وقال فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي إن فرصة مشاركة جوتا (24 عاماً) أمام لوكسمبورغ ضعيفة بعدما غاب أيضا عن المواجهة أمام قطر يوم السبت الماضي.

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وقد يمتد غياب جوتا إلى المباراة المقبلة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام واتفورد.

وقال سانتوس خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: لقد تدرب جوتا قبل فترة، وعمل اليوم مع إخصائي العلاج الطبيعي جواو بريتو لكنه لم يتدرب معنا، فرصة مشاركته ضعيفة، سأتحدث معه لمعرفة حالته.

وأشار: إذا لم يشارك في المباراة سيعود إلى ليفربول ، لأن في هذه الحالة الاندية ترغب في استعادة لاعبيها.