فرنسا تقلب خسارتها وتتوج بدوري الأمم على حساب إسبانيا

أحرزت فرنسا بطلة العالم لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما هز كريم بنزيمة وكيليان مبابي الشباك لتفوز 2-1 على إسبانيا باستاد سان سيرو اليوم الأحد.

وعقب شوط أول متواضع دبت الحياة في المباراة في الدقيقة 64 عندما سدد تيو هرنانديز لاعب فرنسا كرة أسفل العارضة.

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وبعد لحظات انتزعت إسبانيا التقدم عندما استلم ميكل أويارزابال تمريرة طويلة من سيرجيو بوسكيتس وحافظ على الكرة رغم محاولات دايو أوباميكانو وسدد كرة منخفضة في المرمى.

وردت فرنسا بتسديدة رائعة من بنزيمة عقب تمريرة عرضية من مبابي ليدرك التعادل.

وحسم مبابي المباراة قبل عشر دقائق من النهاية إذ استلم تمريرة من هرنانديز وحافظ على هدوئه ليهز شباك الحارس سيمون.