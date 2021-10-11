.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فرنسا تقلب خسارتها وتتوج بدوري الأمم على حساب إسبانيا

  • الخط
هدف بنزيمة الأول

فرنسا تقلب خسارتها وتتوج بدوري الأمم على حساب إسبانيا

ميلان - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أحرزت فرنسا بطلة العالم لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما هز كريم بنزيمة وكيليان مبابي الشباك لتفوز 2-1 على إسبانيا باستاد سان سيرو اليوم الأحد.

وعقب شوط أول متواضع دبت الحياة في المباراة في الدقيقة 64 عندما سدد تيو هرنانديز لاعب فرنسا كرة أسفل العارضة.

وبعد لحظات انتزعت إسبانيا التقدم عندما استلم ميكل أويارزابال تمريرة طويلة من سيرجيو بوسكيتس وحافظ على الكرة رغم محاولات دايو أوباميكانو وسدد كرة منخفضة في المرمى.

وردت فرنسا بتسديدة رائعة من بنزيمة عقب تمريرة عرضية من مبابي ليدرك التعادل.

وحسم مبابي المباراة قبل عشر دقائق من النهاية إذ استلم تمريرة من هرنانديز وحافظ على هدوئه ليهز شباك الحارس سيمون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كوكب كوكب "جهنمي" مطره حديد سائل وسرعة رياحه 16 ألف كيلومتر
دراسة تنسف ما سبق.. نواة الأرض ليست صلبة بالكامل! دراسة تنسف ما سبق.. نواة الأرض ليست صلبة بالكامل!
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
سعوديان عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. والدهما يروي سعوديان عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. والدهما يروي
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد