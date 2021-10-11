.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كورتوا ينتقد الاتحادين الدولي والأوروبي بشدة

  • الخط
كورتوا بلجيكا
كورتوا في مباراة سابقة مع منتخب بلجيكا

كورتوا ينتقد الاتحادين الدولي والأوروبي بشدة

بروكسل - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انتقد تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" بسبب جدول المباريات المزدحم قائلا إنه يأتي على حساب صحة وسلامة اللاعبين.

وهاجم كورتوا زيادة عدد البطولات بعد خسارة فريقه 2-1 أمام إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية قائلا إن هذه المباراة أقيمت لجني الأموال فقط.

وقال كورتوا: لسنا روبوتات. أصبحنا نخوض المزيد من المباريات بدون راحة ولا أحد يكترث لصحتنا. متى سنحصل على راحة؟ أعتقد أنه لن يحدث أبدا.

وتضررت مسابقات كرة القدم خلال 18 شهرا الماضية بسبب وباء "كوفيد-19" وتم ضغط جدول المباريات وباتت مواجهات دوري الأبطال والعديد من مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا تقام بشكل مكثف.

وأقيمت بطولة أوروبا وكأس كوبا أميركا في نهاية موسم مرهق ولا يبدو أن الأمور ستتغير في المستقبل القريب.

وستقام كأس العالم العام المقبل بين نوفمبر وديسمبر في وسط الموسم على مستوى مسابقات الأندية بينما ستقام نهائيات دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2023.

كما يأمل الفيفا في إقامة كأس عالم موسعة للأندية وقدم أرسين فينغر المسؤول عن قطاع التطوير في الاتحاد الدولي مقترحا بإقامة كأس العالم كل عامين.

وأضاف كورتوا: العام المقبل سنشهد بطولة لكأس العالم في نوفمبر وربما نواصل اللعب حتى وقت متأخر من يونيو، وفي النهاية سيتعرض اللاعبون البارزون لإصابات ويجب الاهتمام بشكل أفضل بهذا الأمر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اختراق جديد يقهر اختراق جديد يقهر "كورونا" بكوكتيل من الأجسام المضادة
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
الأكثر قراءة
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد