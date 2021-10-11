مدرب أستراليا يأمل مواجهة السعودية في سيدني

يأمل غراهام أرنولد، مدرب أستراليا، بأن يقابل منافسه منتخب السعودية في سيدني الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم رغم القيود الصارمة التي تفرضها البلاد لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وحقق أرنولد وفريقه رقما قياسيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة العام المقبل في قطر، بعد الفوز في 11 مباراة متتالية وسيواجه منتخب اليابان المتعثر في سايتاما يوم الثلاثاء.



وستكون هذه المباراة العاشرة على التوالي لمنتخب أستراليا خارج الديار بسبب إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي تفرضها على القادمين إليها.



وقال أرنولد للصحافيين: أتوقع خوض مباراة السعودية في سيدني وعودة الفريق إلى حياته الطبيعية، لقد توليت مسؤولية أستراليا في 21 مباراة خضت منها 19 مباراة خارج الديار.



وكانت آخر مباراة خاضتها أستراليا على أرضها قبل عامين حين فاز فريق المدرب أرنولد 5-صفر على نيبال في تصفيات كأس العالم.

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