مدرب إنجلترا يعترف بارتكاب "جريمة" قبل كل مباراة

اعترف غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا يوم الاثنين أن المنافسة القوية بين لاعبيه تسبب له صداعا في كل مرة يختار فيها التشكيلة، إذ يستعد لاتباع التناوب في تشكيلته التي ستواجه المجر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وأشاد ساوثغيت أيضا بأداء منتخب بلاده عقب الفوز السهل 5-صفر على أندورا يوم السبت الماضي، ليقترب خطوة من ضمان التأهل إلى كأس العالم العام المقبل في قطر.



وتتصدر إنجلترا المجموعة التاسعة برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، وستستضيف المجر صاحبة المركز الرابع في استاد ويمبلي الثلاثاء.



وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: ستكون هناك تغييرات. لدينا تشكيلة قوية للغاية، ونريد أن يشعر اللاعبون بأهميتهم مع الفريق وإمكانية المساهمة مع الفريق.



وزاد: أعاني من صداع وأرتكب جريمة في كل مرة اختار فيها تشكيلة الفريق. لدينا منافسة قوية على المراكز بين اللاعبين، لم تكن مباراة ودية أمام أندورا كانت هناك نقاط في التصفيات على المحك، وكنت سعيدا حقا بالأداء.