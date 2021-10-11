ميسي يشعر بالامتنان تجاه حارس منتخب الأرجنتين

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن منتخب بلاده يواصل التطور منذ تتويجه ببطولة كوبا أميركا وأبدى امتنانه لزميله حارس المرمى إميليانو مارتينيز لمساعدة الفريق في الفوز على منتخب أوروغواي.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على منتخب أوروغواي 3 - صفر صباح الاثنين بتوقيت غرينيتش ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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وسجل ميسي الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني في شباك أوروغواي ثم أضاف رودريجغو دي بول ولاوتارو مارتينيز الهدفين الثاني والثالث للفريق، ليرتفع رصيد الأرجنتين إلى 22 نقطة في المركز الثاني بالتصفيات بفارق ست نقاط خلف البرازيل.

وتألق مارتينيز بشكل كبير في حراسة مرمى المنتخب الأرجنتيني في مواجهة أوروغواي، إذ تصدى لست كرات خطيرة منها اثنتان من النجم لويس سواريز، وأثنى ميسي بشكل خاص على مارتينيز الذي ساعد الفريق في العودة لطريق الانتصارات بعد أن تعادل المنتخب الأرجنتيني سلبيا مع باراغواي يوم الخميس الماضي.

وقال ميسي : هو عنصر أساسي بالنسبة لنا. فهو يقدم الرد المناسب عندما نتعرض لضغط. فعل هذا مجددا في هذه المباراة. نعرف أن لدينا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم ونستفيد من ذلك بأقصى قدر ممكن، فالخصم كان لديه فرص تهديفية واضحة، حتى عندما كانت السيطرة لصالحنا. فهو فريق من هذه النوعية، يمكنه صناعة الفرص الخطيرة من لا شيء.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني، الذي يدربه ليونيل سكالوني، بذلك على سجله خاليا من الهزائم في 24 مباراة متتالية في كل البطولات.