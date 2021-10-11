وو لي.. موهوب سحب البساط من مجنسي الصين

تحتوي قائمة المنتخب الصيني التي تستعد لمواجهة المنتخب السعودي يوم الثلاثاء عدداً من اللاعبين المجنسين، إلا أن المهاجم وو لي سحب الأضواء منهم، إذ يعتبر أهم لاعب في القائمة الدولية للمنتخب القادم من شرق آسيا، والأكثر جماهيرية بين زملائه.

ويعتبر وو لي (29 عاماً) هداف منتخب الصين الحالي برصيد 25 هدفاً، وبفارق 6 أهداف عن المدافع يو داباو.

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وتحتوي قائمة المنتخب الصيني على 4 لاعبين مجنسين، وهم المدافع الإنجليزي الأصل تيباس برونينغ لاعب غوانزو إيفرغراند، والمهاجم البرازيلي الأصل آلان، ومواطنه ألوسيو لاعب الوسط، وإليكسون صانع ألعاب غوانزو إيفرغراند.

وخطف لي الأضواء في العام 2006 عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الصيني بعمر 14 عاماً و287 يوماً في خسارة ناديه شانغهاي سيبغ أمام يونان ليانغ دونغبا 5-3، علماً بأن هدفه الأول جاء عقب 23 شهراً من تلك المباراة عندما هز شباك كوينغادو هايليفنغ شهر أغسطس 2008.

وعقب 10 أعوام من هدفه الأول مع شانغهاي سيبغ، رحل وو لي إلى إسبانيا وهو ثاني هدافي الدوري الصيني عبر تاريخه خلف المهاجم الشهير لي جينيو برصيد 102 هدف سجلها خلال تلك الفترة.



وارتدى وو لي قميص إسبانيول الإسباني مقابل مليوني يورو في شتاء 2019، ليصبح ثاني لاعب صيني يشارك في "لا ليغا" عبر التاريخ، خلف اللاعب السابق زانغ شيندونغ الذي قضى موسماً مع رايو فايكانو، بينما شاهد 40 مليون صيني مباراة لي الأولى مع فريقه الجديد أمام فياريال، وبعد شهرين من بدايته أصبح وو لي أول صيني يسجل هدفاً في "لا ليغا" عندما هز شباك بلد الوليد شهر مارس 2019.

وواصل لي صناعة التاريخ مع إسبانيول عندما دخل كبديل في الدقائق الأخيرة من مباراة "الديربي البرشلوني" بين إسبانيول وضيفه برشلونة، وبينما كان الأخير يتقدم بهدفين، سجل وو هدف التعادل قبل دقائق من نهاية المباراة ليصبح أول لاعب صيني يهز شباك برشلونة عبر التاريخ.



وأحرز اللاعب الذي وصفه المدرب الهولندي الشهير غوس هيدينك بـ"الموهوب فطرياً" 8 أهداف في تصفيات كأس العالم الحالية، آخرها في شباك فيتنام، ما جعله محبوب الجماهير الصينية، متفوقاً على الأسماء المجنسة.