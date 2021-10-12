استبعاد جوتا من قائمة مباراة البرتغال ولوكسمبورغ

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مهاجم ليفربول ديوغو جوتا خرج من تشكيلة المنتخب التي تواجه لوكسمبورغ بتصفيات كأس العالم بسبب الإصابة.

ولم يشارك جوتا (24 عاما) في فوز البرتغال 3-صفر على قطر وديا مطلع الأسبوع، إذ يحتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى ولديها 13 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف صربيا المتصدرة لكن تتبقى لها مباراة.

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وتستضيف البرتغال في وقت لاحق لوكسمبورغ الثالثة في الترتيب.

وظهر جوتا في حالة مبهرة مع ليفربول هذا الموسم وبدأ أساسيا في آخر ست مباريات وسجل ثلاثة أهداف.

ويعود ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت حين يواجه واتفورد.