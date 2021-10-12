إصابة الأورغوياني أراوخو.. وعودته إلى برشلونة

أعلن اتحاد أوروغواي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن إصابة مدافع برشلونة رونالد أراوخو في عضلات الفخذ الخلفية ليغيب عن مواجهة البرازيل بتصفيات كأس العالم بعد غد الخميس.

واستبدل أراوخو (22 عاما) في الشوط الثاني خلال الخسارة 3-صفر من الأرجنتين وأظهرت الفحوص يوم الاثنين وجود مشكلة بالعضلات الخلفية.

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وتحتل أوروغواي المركز الرابع، الذي يضمن التأهل المباشر للنهائيات في قطر، متقدمة بنقطة واحدة على كولومبيا مع تبقي سبع جولات.

وسيعود أراوخو إلى ناديه برشلونة لتقييم حالته قبل خوض سلسلة من المباريات القوية تشمل مواجهة ضيفيه فالنسيا وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.



وسيشكل غياب أراوخو ضربة لبرشلونة المتعثر هذا الموسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان إذ يحتل المركز التاسع في الدوري ويتذيل مجموعته بدون رصيد في دوري الأبطال.



لكن برشلونة نال دفعة بعودة المهاجمين عثمان ديمبلي وسيرجيو أغويرو للتدريبات بعد غياب طويل للإصابة في انتظار حصولهما على تصريح طبي للعب.