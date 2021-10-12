.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إصابة الأورغوياني أراوخو.. وعودته إلى برشلونة

  • الخط
أراوخو الأرجنتين أوروغواي
رونالد تعرض إلى إصابة في مباراة الأرجنتين

إصابة الأورغوياني أراوخو.. وعودته إلى برشلونة

مونتيفيديو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن اتحاد أوروغواي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن إصابة مدافع برشلونة رونالد أراوخو في عضلات الفخذ الخلفية ليغيب عن مواجهة البرازيل بتصفيات كأس العالم بعد غد الخميس.

واستبدل أراوخو (22 عاما) في الشوط الثاني خلال الخسارة 3-صفر من الأرجنتين وأظهرت الفحوص يوم الاثنين وجود مشكلة بالعضلات الخلفية.

وتحتل أوروغواي المركز الرابع، الذي يضمن التأهل المباشر للنهائيات في قطر، متقدمة بنقطة واحدة على كولومبيا مع تبقي سبع جولات.

وسيعود أراوخو إلى ناديه برشلونة لتقييم حالته قبل خوض سلسلة من المباريات القوية تشمل مواجهة ضيفيه فالنسيا وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

وسيشكل غياب أراوخو ضربة لبرشلونة المتعثر هذا الموسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان إذ يحتل المركز التاسع في الدوري ويتذيل مجموعته بدون رصيد في دوري الأبطال.

لكن برشلونة نال دفعة بعودة المهاجمين عثمان ديمبلي وسيرجيو أغويرو للتدريبات بعد غياب طويل للإصابة في انتظار حصولهما على تصريح طبي للعب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
الأكثر قراءة
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق
قبل أن تذهب
مشاهد مثيرة ومخيفة لن تراها من قبل لبركان لا بالما الإسباني
مشاهد مثيرة ومخيفة لن تراها من قبل لبركان لا بالما الإسباني
اكتشف المزيد