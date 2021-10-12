اليابان تهزم أستراليا وتمنح السعودية فرصة الابتعاد بالصدارة

استفادت اليابان من هدف عكسي في الدقائق الأخيرة لتفوز 2-1 على أستراليا المتصدرة في سايتاما بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الثلاثاء.



وضع أو تاناكا اليابان في المقدمة سريعا في الدقيقة الثامنة وتعادل إيديم هرويتيتش للزوار في الدقيقة 69.



وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل قبل أن يسجل عزيز بيهيتش في مرماه بالخطأ قبل أربع دقائق على النهاية.



وتوقف رصيد أستراليا عند تسع نقاط من أربع مباريات لكنها قد تخسر المركز الأول بالمجموعة الثانية اذا حققت السعودية، التي تتساوى معها في الرصيد، نتيجة ايجابية أمام ضيفتها الصين في وقت لاحق، بينما تحتل اليابان المركز الثالث ولديها ست نقاط.



ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

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