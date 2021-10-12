تشيلسي يستعيد خدمات كانتي وجيمس

استعاد الثنائي نغولو كانتي وريس جيمس جاهزيتهما البدنية وأصبحا على استعداد للمشاركة مع فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في مباراته المقبلة أمام برينتفورد المقررة يوم السبت المقبل.

وبدأ الفرنسي كانتي تدريبات خفيفة الأسبوع الماضي بعدما عزل نفسه عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا، بينما غاب جيمس عن مباريات المنتخب الإنجليزي في فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب مشكلة في الكاحل، ولكنه شفي من الإصابة وعاد لتدريبات الفريق.

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ومازال كريستيان بوليسيتش يعاني من مشكلة في الكاحل، بينما تعرض روميلو لوكاكو لمشكلة عضلية أثناء مشاركته مع المنتخب البلجيكي.