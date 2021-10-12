ساوثغيت ينوي البدء في مفاوضات تمديد عقده

كشف غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أنه سيتحدث إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بخصوص تمديد عقده في الأسابيع القليلة المقبلة إذ ينصب تركيزه الحالي على الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



وقاد ساوثغيت المنتخب الإنجليزي إلى قبل نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، قبل احتلال المركز الثالث في النسخة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية في العام التالي. وخسرت إنجلترا نهائي بطولة أوروبا 2020.



ويرتبط المدرب البالغ عمره 51 عاما بعقد حتى بعد كأس العالم المقبلة، لكن مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي قال في يونيو إنه يتطلع إلى تمديد التعاقد بين الطرفين.



وتتصدر إنجلترا، التي تستضيف المجر في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء، المجموعة التاسعة برصيد 19 نقطة من سبع مباريات.



وقال ساوثغيت للصحفيين: قلت الشهر الماضي إني طلبت تأجيل مفاوضات العقد حتى الخريف، إذ أردت التركيز على هذه المباريات، وحتى أحصل على الوقت لاتخاذ القرار السليم.



وأضاف: بعد بطولة أوروبا، كانت هناك الكثير من المشاعر والعواطف وشعرنا بالإرهاق من المشاركة في مثل هذه البطولة. أريد أن أضمن أني سأتخذ القرار السليم.



وتابع: المفاوضات مفتوحة ومارك شخص داعم لي، لكني شعرت بأن مهمة قيادة البلاد إلى كأس العالم تمثل أولوية. يمكن التفكير في كل شيء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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