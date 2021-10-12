ماونت يكشف سبب تلقيه لقاح كورونا

كشف لاعب الوسط الإنجليزي الدولي ماسون ماونت إن غيابه عن مباراة في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بسب خضوعه لعزل ذاتي لعب دورا في قراره بالحصول على التطعيم الواقي من فيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار.



وأضطر ماونت وبن تشيلويل للخضوع للعزل الذاتي بعد الإقرار بمخالطتهما للاعب الوسط الأسكتلندي بيلي جيلمور الذي أصيب بالعدوى خلال البطولة.



وشارك ماونت أساسيا في أول مباراتين لمنتخب إنجلترا في البطولة الأوروبية لكنه أضطر للغياب عن فوز الفريق 1-صفر على جمهورية التشيك وجلس على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في الفوز 2-صفر على ألمانيا في دور 16.



وقال ماونت قبل مباراة إنجلترا والمجر في تصفيات كأس العالم في وقت لاحق من يوم الثلاثاء : حصلت الآن على جرعتي التطعيم، هذه التجربة والغياب عن مباراة كبيرة للغاية لعب دورا في قراري الخاص بالحصول على التطعيم.

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