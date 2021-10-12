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مشاكل يونايتد الدفاعية تتضاعف بإصابة فاران

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فاران فرنسا إسبانيا
فاران تعرض إلى إصابة في مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية

مشاكل يونايتد الدفاعية تتضاعف بإصابة فاران

مانشستر - رويترز

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تضاعفت المشكلة الدفاعية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تأكد غياب المدافع الفرنسي رافاييل فاران عن الفريق "لعدة أسابيع" بسبب إصابة في الفخذ.

وتعرض المدافع الذي انتقل لمانشستر يونايتد في الصيف من ريال مدريد، للإصابة في الشوط الأول من المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم التي فاز بها المنتخب الفرنسي على نظيره الإسباني يوم الأحد الماضي.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان يوم الثلاثاء : تعرض رافاييل فاران لإصابة عضلية في الفخذ في نهائية دوري الأمم الأوروبية وبدأ التأهيل في النادي، سيغيب اللاعب لعدة أسابيع.

وبغياب هاري ماغواير للإصابة في ربلة الساق، فإن إصابة فاران تركت أولي غونار سولشاير، المدير الفني، بدون مدافعيه الأساسيين.

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