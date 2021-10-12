موسيالا سعيد بدخول تاريخ منتخب ألمانيا

أبدى جمال موسيالا لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم سعادة بالغة بعدما أصبح ثاني أصغر هداف في تاريخ المنتخب الألماني، وذلك بعد أن سجل للفريق في شباك منتخب مقدونيا الشمالية.

وأحرز موسيالا الهدف الرابع للمنتخب الألماني في المباراة التي انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية 4 - صفر يوم الاثنين، وهو الانتصار الذي حسم تأهل المنتخب الألماني لنهائيات كأس العالم.

مادة اعلانية

وقال موسيالا في مقطع فيديو نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء : لدي شعور جيد حقا. تسجيل هدف للمنتخب الألماني يعد شرفا"

وأصبح موسيالا الذي يبلغ من العمر 18 عاما و227 يوما، ثاني أصغر هداف للمنتخب الألماني في تاريخه وأصغر هداف للمنتخب خلال أكثر من قرن.

ولا يزال ماريوس هيلر، الذي سجل للمنتخب الألماني وعمره 17 عاما و241 يوما في عام 1910، أصغر هداف في تاريخ المنتخب.