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أغويرو يشارك في مباراة ودية مع برشلونة

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أغويرو
أغويرو لم يلعب أية مباراة رسمية مع برشلونة حتى الآن

أغويرو يشارك في مباراة ودية مع برشلونة

برشلونة - د ب أ

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اقترب سيرجيو أغويرو من العودة للملاعب من جديد بعدما شارك يوم الأربعاء في مباراة تدريبية لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، وقد أظهر تطورا في مستواه وهو ما يعزز احتمالية مشاركته مع برشلونة قريبا.

وانضم أغويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر إثر نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

وساعد أغويرو (33 عاماً) المنتخب الأرجنتيني في التتويج بلقب كأس كوبا أميركا هذا العام، لكنه تعرض لإصابة في ربلة الساق قبل بداية الموسم الجاري ليغيب عن الملاعب في الأسابيع الأولى من الموسم.

ويبدو برشلونة ومديره الفني رونالدو كومان بحاجة حاليا إلى أي مساعدة يمكن تقديمها للفريق، حيث يحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري وقد خسر مباراته الماضية أمام أتلتيكو مدريد صفر -2 قبل بدء فترة التوقف الدولي، كما خسر المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتلقى برشلونة أنباء سارة بعودة أغويرو إلى التدريبات خلال فترة التوقف الدولي، وقد شارك يوم الأربعاء في مباراة تدريبية أمام فريق كورنيا الإسباني.

ولم تتضح الصورة حتى الآن بشأن ما إذا كان أغويرو استعاد لياقته بالشكل الكافي للمشاركة في المباراة المقررة أمام فالنسيايوم الأحد المقبل، في الوقت الذي يتطلع فيه برشلونة إلى تصحيح المسار.

وبعد مواجهة دينامو كييف الأوكراني في دوري الأبطال، يخوض برشلونة أول مباراة كلاسيكو في الموسم حيث يستضيف غريمه ريال مدريد في 24 أكتوبر الجاري.

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