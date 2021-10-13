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إصابة بروكس لاعب ويلز وبورنموث بالسرطان

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اللاعب الويلزي

إصابة بروكس لاعب ويلز وبورنموث بالسرطان

كارديف - رويترز

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قال ديفيد بروكس (24 عاماً) لاعب وسط منتخب ويلز لكرة القدم وبورنموث الإنجليزي في بيان اليوم الأربعاء إنه مصاب بمرض ليمفوما هودجكين، أحد أنواع سرطان الدم، وسيبدأ العلاج الأسبوع المقبل.

وغاب بروكس، الذي خاض 21 مباراة مع ويلز، عن تشكيلة الفريق الأسبوع الماضي وتوجه بالشكر إلى الفريق الطبي على مساعدته في تشخيص المرض.

وقال بروكس في بيان عبر موقع بورنموث على الإنترنت "لقد تم تشخيص حالتي في المرحلة الثانية من مرض ليمفوما هودجكين وسأبدأ العلاج الأسبوع المقبل. رغم ما يمثله ذلك من صدمة لي ولعائلتي، إلا أن التوقعات إيجابية وواثق في التعافي تماما والعودة للعب في أقرب وقت ممكن. أريد توجيه الشكر للجميع في اتحاد ويلز لكرة القدم، لأنه بدون الاهتمام السريع من الفريق الطبي للمنتخب الوطني ربما لم نكن لنكتشف المرض".

وقال نيل بليك الرئيس التنفيذي لبورنموث إن النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لن يضع جدولا زمنيا لعودته.

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