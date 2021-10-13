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الدنمارك تخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم

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منتخب الدنمارك حقق العلامة الكاملة

الدنمارك تخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم

كوبنهاغن - د ب أ

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تأهل المنتخب الدنماركي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر العام المقبل عقب فوزه على ضيفه النمساوي 1 - صفر، يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية.

ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جواكيم مايهلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله للمونديال قبل جولتين من نهاية التصفيات، فيما توقف رصيد المنتخب النمساوي عند عشر نقاط في المركز الرابع.

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