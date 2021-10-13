الدنمارك تخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم

تأهل المنتخب الدنماركي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر العام المقبل عقب فوزه على ضيفه النمساوي 1 - صفر، يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية.

ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جواكيم مايهلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

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ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله للمونديال قبل جولتين من نهاية التصفيات، فيما توقف رصيد المنتخب النمساوي عند عشر نقاط في المركز الرابع.