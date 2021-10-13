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رونالدو يواصل تعزيز أرقامه القياسية بثلاثية لكسمبورغ

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رونالدو لكسمبورغ
رونالدو محتفلاً بتسجيل أحد أهدافه

رونالدو يواصل تعزيز أرقامه القياسية بثلاثية لكسمبورغ

لشبونة - د ب أ

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عزز كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على الصعيد الدولي وقاد منتخب بلاده لاكتساح ضيفه منتخب لوكسمبورغ 5 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.

وعلى ملعب الغارف، سجل رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" من بينها هدفين من ضربتي جزاء ليرفع رصيده القياسي من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 115 هدفا.

وتقدم رونالدو بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة وبعدها بخمس دقائق سجل الهدف الثاني له ولبلاده من ضربة جزاء جديدة، وتكفل برونو فرنانديز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني سجل جواو بالينيا الهدف الرابع في الدقيقة 69 ثم سجل رونالدو الهدف الثالث قبل ثلاث دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد المنتخب البرتغالي إلى 16 نقطة من ست مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب صربيا الذي يملك 17 نقطة من سبع مباريات ويحل منتخب لوكسمبورغ في المركز الثالث بست نقاط مقابل نقطة واحدة لاذربيجان في المركز الخامس.

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