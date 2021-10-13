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ماغواير يتوقع عودته سريعاً إلى مانشستر يونايتد

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ماغواير
ماغواير في مباراة سابقة مع مانشستر يونايتد

ماغواير يتوقع عودته سريعاً إلى مانشستر يونايتد

مانشستر - د ب أ

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يتوقع هاري ماغواير مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن يعود لصفوف الفريق في المستقبل القريب بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق.

وتعرض هاري إلى إصابة في ربلة الساق ولم يكن متاحا أيضا في مباراتي منتخب إنجلترا ضد أندورا والمجر بتصفيات كأس العالم 2022 خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وصرح ماغواير (28 عاماً) للموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد : مازلت لا أتدرب حتى الآن مع الفريق لكني أتحسن، وأنا أتقدم كما ينبغي، ومن الواضح أنها إصابة محبطة بالنسبة لي، لكني أتقدم وسأعود إلى الملعب قريبا.

ويفتقد يونايتد خدمات قلبي دفاعه الأساسيين في الفترة القادمة، حيث يعاني الفرنسي رافاييل فاران من مشكلة في الفخذ أثناء تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع.

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