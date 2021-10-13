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مدرب أستراليا يطالب الحكومة بحضور الجماهير لمباراة السعودية

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السعودية أستراليا
من مباراة المنتخبين منتصف 2017

مدرب أستراليا يطالب الحكومة بحضور الجماهير لمباراة السعودية

سيدني - رويترز

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طالب غراهام أرنولد مدرب أستراليا حكومة نيو ساوث ويلز بالسماح للجماهير بحضور مباراة السعودية في سيدني الشهر المقبل بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

واضطرت أستراليا لخوض 11 من 12 مباراة بالتصفيات خارج أرضها بعد إغلاق الحدود أمام غير المقيمين بالبلاد مع فرض حجر صحي لمدة 14 يوما في فندق على العائدين ضمن إجراءات مشددة لمقاومة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال أرنولد إن الجماهير ساعدت اليابان في الفوز 2-1 في سايتاما الثلاثاء لتنهي سلسلة مثالية لأستراليا تشمل 11 انتصارا متتاليا.

وأبلغ وسائل إعلام أسترالية اليوم الأربعاء: التمس الدعم من حكومة نيو ساوث ويلز وأطلب مساعدتها لنا في رحلتنا إلى كأس العالم، لم نلعب على أرضنا خلال ستة أشهر لكن الآن طعمت الحكومة أكثر من 80 في المئة من الأشخاص وتتبقى أربعة أسابيع على المباراة وأتمنى حقا أن تساعدنا بالسماح بحضور الجماهير في الاستاد.

وتابع: شاهدنا الاختلاف الذي حدث في بريطانيا وحول العالم بعد حصول 80 في المئة من الأشخاص على اللقاح وعادت الجماهير بسعة كاملة مجددا.

وكانت آخر مباراة لأستراليا على أرضها قبل عامين حين سحقت نيبال 5-صفر في الجولة الثانية من التصفيات.

وتحتل أستراليا المركز الثاني بالمجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط خلف السعودية التي تواجهها يوم 11 نوفمبر ، بينما تبتعد اليابان وعمان بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي لتحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

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