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ميلان يعلن إصابة هيرنانديز بفيروس كورونا

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ميلان يوفنتوس هيرنانديز
تيو شارك في 9 مباريات مع الفريق اللومباردي خلال الموسم الحالي

ميلان يعلن إصابة هيرنانديز بفيروس كورونا

ميلان - رويترز

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أعلن ميلان يوم الأربعاء أن نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمدافعه تيو هيرنانديز ظهرت إيجابية بعد عودته من ارتباطات مع منتخب فرنسا لكرة القدم.

وبدأ الظهير الأيسر أساسيا في مباراتي فرنسا بنهائيات دوري الأمم الأوروبية في إيطاليا وسجل هدفا وصنع آخر خلال فوز بطلة العالم على بلجيكا وإسبانيا لتتوج باللقب.

وذكر النادي الإيطالي عبر موقعه على الإنترنت: ظهرت نتيجة فحص هرنانديز ايجابية بعد إجراء مسحة في المنزل وتم إبلاغ السلطات الصحية المحلية، واللاعب في حالة جيدة.

وأصبح هرنانديز ثاني لاعب بتشكيلة فرنسا يصاب بالفيروس هذا الأسبوع بعد أن غاب أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس عن النهائي بسبب نتيجة ايجابية يوم السبت.

ولعب هيرنانديز دورا بارزا مع ميلان هذا الموسم وخاض تسع مباريات بجميع المسابقات ويشكل غيابه ضربة للفريق قبل سلسلة مباريات قوية.

ويلتقي فريق المدرب ستيفانو بيولي، الذي يحتل المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، مع فيرونا وبولونيا في الأسبوعين المقبلين كما يزور بورتو في دوري أبطال أوروبا.

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