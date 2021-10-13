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"فيفا" يدين فوضى جماهير المجر في مباراة إنجلترا

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إنجلترا المجر جماهير
الشرطة البريطانية اشتبكت مع جماهير المجر

"فيفا" يدين فوضى جماهير المجر في مباراة إنجلترا

لندن - د ب أ

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أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أحداث الفوضى التي شهدتها مباراة المنتخبين الإنجليزي والمجري مساء الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

واشتبك مشجعون للمنتخب المجري مع رجال الشرطة في استاد ويمبلي، بعدما دخل أفراد من الشرطة إلى المدرجات لإلقاء القبض على شخص ارتكب مخالفة عنصرية عبر تعليقات وجهها إلى أحد العاملين في الاستاد.

ووصفت شرطة العاصمة ما حدث خلال المباراة التي انتهت بتعادل المنتخبين الإنجليزي والمجري 1 - 1 بأنه "اضطراب بسيط".

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان : فيفا يقوم حاليا بتحليل تقارير مباريات تصفيات كأس العالم في الليلة الماضية من أجل تحديد الإجراء المناسب، ويدين بشدة الأحداث التي شهدتها مباراة إنجلترا أمام المجر ومباراة ألبانيا ضد بولندا، ويود التأكيد على أنه لا يزال يتخذ موقفا حازما في رفض أي شكل من أشكال العنف أو التمييز أو الإساءة.

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