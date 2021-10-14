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أرتيتا: فييرا يستحق استقبالاً رائعاً في ستاد الإمارات

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الفرنسي عندما كان قائدا لأرسنال

أرتيتا: فييرا يستحق استقبالاً رائعاً في ستاد الإمارات

لندن - رويترز

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يأمل ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن يتلقى أسطورة النادي باتريك فييرا استقبالا دافئا من الجماهير عندما يزور المدرب الفرنسي استاد الإمارات لأول مرة منذ تولي قيادة كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد فييرا أرسنال إلى ثلاثة ألقاب للدوري وأربعة لكأس الاتحاد الإنجليزي كلاعب، واشتهر بقيادة الفريق الذي توج بلقب الدوري الممتاز بدون هزيمة في موسم 2003-2004 قبل أن ينهي تسع سنوات مع النادي اللندني في العام التالي.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي اليوم الخميس قبل لقاء الفريقين يوم الاثنين المقبل "إنه أحد أساطير أرسنال وأتمنى أن يتلقى الاستقبال الذي يستحقه على ما قدمه كلاعب وكشخص. لقد كان قائدا للفريق في أنجح عصر للنادي ومن الجيد عودته".

وبعد اعتزاله كلاعب بعد فترة مع مانشستر سيتي، درب فييرا نيويورك سيتي ونيس الفرنسي قبل أن يحل محل روي هودسون في بالاس في يوليو الماضي.

وأضاف أرتيتا "أنه مر بتجربتين (في الدوري الممتاز) ويعرف المسابقة جيدا ويمكنك أن ترى ما يحاول تنفيذه في بالاس".

وخسر أرسنال أول ثلاث مباريات بالدوري، وتلقت شباكه تسعة أهداف دون أن يسجل أي هدف في أسوأ بداية للفريق منذ 67 عاما قبل أن يخوض أربع مباريات دون هزيمة بينها ثلاثة انتصارات مما منح المدرب الإسباني جائزة أفضل مدرب في سبتمبر أيلول الماضي.

ويحتل أرسنال المركز 11 في الترتيب بعشر نقاط، متقدما بفارق ثلاث نقاط وثلاثة مراكز عن بالاس.

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