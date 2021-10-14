أولسان حامل اللقب يواجه مواطنه تشونبوك "قارياً"

سيحمل أولسان هيونداي حامل اللقب لواء أندية كوريا الجنوبية الساعية لمواصلة هيمنتها على دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يتقابل مع غريمه تشونبوك في دور الثمانية يوم الأحد.

وسيتواجه ثنائي الدوري الكوري الجنوبي الفائز بأربعة من ستة ألقاب نالتها أندية كوريا الجنوبية في البطولة منذ 2006 في استاد جونجو التابع لتشونبوك في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين في مسابقة تضررت كثيرا بسبب وباء كوفيد-19.

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وبعد إلغاء نظام مواجهتي الذهاب والإياب للحد من السفر في ظل الجائحة سيتقابل الثنائي في مواجهة من مباراة واحدة ستحدد المتأهل لقبل النهائي الأسبوع المقبل.

وستكون المباراة متكافئة حيث تضررت استعدادات الفريقين بسبب فترة التوقف الدولي التي خسر خلالها كل فريق جهود أربعة لاعبين للانضمام لتشكيلة كوريا الجنوبية التي واجهت سوريا وإيران في تصفيات كأس العالم.

وفاز أولسان باللقب العام الماضي ليضيفه لنجاحه السابق في 2012 وسيدخل المباراة بأفضلية طفيفة، حيث يتفوق بفارق نقطة على تشونبوك في صدارة الدوري الكوري حيث يتنافس الغريمان أيضا على اللقب المحلي.

وتعادل الفريقان بدون أهداف في آخر مواجهة بينهما في الدوري في سبتمبر، ويتوقع أن يكون الأداء حذرا في دوري الأبطال لكن وجود هذا الثنائي في دور الثمانية سيضمن لفريق كوري على الأقل التأهل للدور قبل النهائي.

وفازت فرق كوريا الجنوبية باللقب ست مرات منذ فاز تشونبوك باللقب لأول مرة في 2006 وتلوح كذلك في الأفق مواجهة كورية خالصة في الدور قبل النهائي، حيث من المقرر أن يلتقي بوهانج ستيلرز مع ناغويا غرامبوس الياباني في دور الثمانية أيضا.

وسبق لبوهانج مثل تشونبوك وأولسان الفوز بدوري أبطال آسيا لكنه أخفق في مضاهاة هيمنة غريميه منذ الفوز باللقب في 2009.

ويبقى أفضل إنجاز لبوهانغ الفوز ببطولة الأندية الآسيوية السابقة على دوري الأبطال في 1997 و1998.

وسيلتقي بوهانغ مع ممثل اليابان الباقي الوحيد في المسابقة بعد فوز ناغويا على دايجو 4-2 في دور الستة عشر ليحول دون وجود كتيبة كورية كاملة في منافسات الشرق بالبطولة.

وفي الغرب سيلتقي الهلال بطل نسخة 2019 مع بيرسبوليس في دور الثمانية في الرياض، حيث يسعى الفريق الإيراني للفوز باللقب أخيرا بعدما اقترب من ذلك مؤخرا.

وخسر الفريق الإيراني أمام كاشيما انتلرز الياباني في نهائي 2018 قبل أن يتعثر العام الماضي ليفوز أولسان باللقب، وسيواجه الآن تحديا من الهلال.

ويمني الهلال النفس بمواجهة في الدور قبل النهائي مع غريمه في الرياض نادي النصر الذي سيتقابل مع الوحدة الإماراتي في دور الثمانية.