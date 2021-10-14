.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

برشلونة يمدد عقد بيدري.. و"مليار" بند لفسخ العقد

  • الخط
الإسباني الشاب

برشلونة يمدد عقد بيدري.. و"مليار" بند لفسخ العقد

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الخميس تمديد عقد لاعب وسطه الشاب بيدري حتى عام 2026 بعد خوضه موسما واحدا في صفوف الفريق الأول.

وكان العقد الأصلي لبيدري، 18 عاما، ينتهي بعد أقل من 12 شهرا لكن كان هناك بند في عقده يسمح لبرشلونة بتمديده لعامين إضافيين.

وذكر بيان برشلونة "برشلونة واللاعب بيدرو "بيدري" غونزاليس توصلا لاتفاق لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2026، قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ مليار يورو.

وتألق بيدري بشكل ملحوظ منذ انتقاله لبرشلونة العام الماضي قادما من لاس بالماس حيث لعب في البداية في صفوف الفريق الرديف قبل تصعيده للفريق الأول تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وشارك بيدري في 37 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، ويرى الكثيرون أن هناك أوجه شبه بين أدائه وأداء أسطورة برشلونة أندريس انييستا.

كما انضم بيدري لصفوف المنتخب الإسباني تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي وتألق في يورو 2020 كما ساهم في فوز بلاده بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
والد ياسمين صبري يهاجمها.. ويلمح والد ياسمين صبري يهاجمها.. ويلمح "أغرتها الأموال والطائرات"
بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة
الأكثر قراءة
قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته
فيديو.. مشهد مروع لإزالة بناية مخالفة على النيل في مصر فيديو.. مشهد مروع لإزالة بناية مخالفة على النيل في مصر
شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد
ماذا يوجد في نيوم؟.. كائنات عملاقة نادرة وجزر جديدة! ماذا يوجد في نيوم؟.. كائنات عملاقة نادرة وجزر جديدة!
يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده
الفالح للعربية: 1.8 تريليون ريال استثمارات أجنبية مستهدفة بالاستراتيجية السعودية الفالح للعربية: 1.8 تريليون ريال استثمارات أجنبية مستهدفة بالاستراتيجية السعودية
قبل أن تذهب
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا الأسبرين
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا الأسبرين
اكتشف المزيد