سيني مدرباً لساوباولو بعد رحيل كريسبو

قال ساو باولو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم إنه تعاقد مع المدرب روجريو سيني بعد ساعات من انفصاله عن الأرجنتيني هرنان كريسبو بعد "اتفاق بين الطرفين".

وتولى مهاجم الأرجنتين السابق تدريب الفريق في فبراير الماضي بعد فترة ناجحة مع ديفينسا ئي خوستيسيا في الأرجنتين، وقاد ساو باولو إلى أول ألقابه في بطولة باوليستا منذ 2005.

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لكن النادي عانى في دوري الدرجة الأولى ويحتل حاليا المركز 13 بين 20 فريقا، بستة انتصارات فقط في 25 مباراة. وأعلن النادي التعاقد مع حارسه السابق سيني الذي خاض أكثر من ألف مباراة مع ساو باولو.

ورغم الفترة السيئة لسيني مع ساو باولو في 2017 نجح في قيادة فلامنجو للقب الدوري في العام الماضي.

وقال جوليو كاساريس رئيس ساو باولو "كنا بحاجة إلى قرار سريع... الاختيار الصحيح كان روجريو سيني. الأمر لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة لضمان عودته إلى بيته".

وفي محاولة للحد من قرارات الأندية بتعيين وإقالة المدربين، قد تستبدل بعض الأندية أربعة مدربين في الموسم، أعلن الاتحاد البرازيلي العام الماضي أن الأندية يمكنها إقالة مدرب واحد فقط كل موسم.

ومع ذلك توجد ثغرة تسمح للأندية بالالتفاف على هذه القاعدة إذا حدث الانفصال "بالاتفاق بين الطرفين"، مما تسبب في الكثير من قرارات الاستغناء عن المدربين هذا الموسم.