.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ظهور راموس الأول مع باريس يتأجل مجدداً

  • الخط
قائد إسبانيا وريال مدريد السابق

ظهور راموس الأول مع باريس يتأجل مجدداً

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تأجل الظهور الأول للمدافع الإسباني سيرخيو راموس مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، مرة أخرى في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ.

وانضم راموس إلى سان جيرمان في يوليو الماضي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لعامين ، بعد 16 عاما قضاها في ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة من أيار/مايو الماضي.

وأثيرت تكهنات حول إمكانية مشاركة راموس مع سان جيرمان أمام انجييه غدا الجمعة بالدوري الفرنسي لكن ناديه أكد اليوم صعوبة حدوث ذلك.

وأشار سان جيرمان في بيانه إلى أن راموس سيستمر في التدريبات الفردية على أن ينضم للتدريبات الجماعية في غضون عشرة أيام ، مما يعني غيابه عن المواجهة أمام لايبزج الألماني الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا وكذلك غيابه عن مباراة الكلاسيكو على ملعب مارسيليا في 24 أكتوبر الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سيارة محمد رمضان تجذب الأنظار.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟ سيارة محمد رمضان تجذب الأنظار.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟
للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري! للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري!
الأكثر قراءة
ماذا يوجد في نيوم؟.. كائنات عملاقة نادرة وجزر جديدة! ماذا يوجد في نيوم؟.. كائنات عملاقة نادرة وجزر جديدة!
بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة
والد ياسمين صبري يهاجمها.. ويلمح والد ياسمين صبري يهاجمها.. ويلمح "أغرتها الأموال والطائرات"
من قلب بيروت.. فيديو لحزب الله يستعرض بالسلاح الثقيل! من قلب بيروت.. فيديو لحزب الله يستعرض بالسلاح الثقيل!
ردا على حزب الله..القوات ردا على حزب الله..القوات "الصور تكشف من حمل السلاح ببيروت"
سيارة ملأى بالقات وسرعة..اعتقال قاتلي امرأة دهسا بجازان سيارة ملأى بالقات وسرعة..اعتقال قاتلي امرأة دهسا بجازان
قبل أن تذهب
مشاهد دموية لاشتباكات مرعبة بالرصاص الحي في شوارع بيروت
مشاهد دموية لاشتباكات مرعبة بالرصاص الحي في شوارع بيروت
اكتشف المزيد