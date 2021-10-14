ليفركوزن المتألق يصطدم ببايرن ميونخ

حقق باير ليفركوزن ثلاثة انتصارات متتالية في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ولم يكن يحلم بمواجهة بايرن ميونخ البطل في وقت أفضل من ذلك عندما يلتقيان يوم الأحد في موقعة قمة الترتيب.

ويقدم ليفركوزن أداء رائعا هذا الموسم وأظهر ثباتا في المستوى ويلعب كرة قدم هجومية ممتعة تحت قيادة مدربه السويسري الجديد جيراردو سيواني، حيث يستعد لاستضافة بايرن الذي يتصدر الترتيب بفارق الأهداف.

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ويضغط ليفركوزن بشدة على المنافسين في المباريات وسجل ثمانية أهداف بالفعل بهذه الطريقة وصنع فلوريان فيرتز البالغ عمره 18 عاما خمسة أهداف وسجل أربعة.

وإجمالا سجل ليفركوزن 20 هدفا في أول سبع مباريات في الدوري وهو رقم قياسي للنادي في ثاني أفضل خط هجوم في المسابقة المحلية ويتصدر باتريك شيك هدافي الفريق بستة أهداف.

وقال كريم ديميرباي لاعب ليفركوزن "المدرب الجديد نجح كثيرا في مساعدة الفريق على اللعب بقلب رجل واحد. يملك فلسفة واضحة طبقها منذ اليوم الأول له هنا. الفريق يفهمه جيدا ويتوقع المدرب أن يلعب كل فرد بروح الفريق ويتحلى بالإيجابية"

وبداية سيواني في الدوري الألماني ناجحة حتى الآن لكن الأمر يشبه العام الماضي حين تقابل ليفركوزن مع بايرن في منتصف الموسم في مباراة قمة الترتيب لكنه أنهى الموسم في المركز السادس ليغيب عن دوري أبطال أوروبا.

وبوسع المدرب الاعتماد على لاعب الوسط تشارلز أرانغيز بعد طرد الدولي التشيلي أمام باراغواي في تصفيات كأس العالم يوم الأحد ليغيب عن مباراة اليوم الخميس أمام فنزويلا ويعود إلى ليفركوزن.

ويسعى بايرن للفوز بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي ليمدد رقمه القياسي وهو يتصدر الدوري برصيد 16 نقطة كما سجل 24 هدفا ليتصدر الفرق في هز الشباك. ولا يعاني الفريق من نقاط ضعف كبيرة لكنه يعاني في الهجمات المرتدة.

ودفع بايرن ميونيخ ثمن بعض الأخطاء الدفاعية في الخسارة 2-1 على أرضه أمام اينتراخت فرانكفورت ويسعى المدرب يوليان ناغلسمان إلى تجنب تكرار هذا الأمر أمام منافس أكثر قوة من فرانكفورت.

وقال ناغلسمان "ليفركوزن يتمتع بثبات المستوى وأتطلع للحفاظ على الصدارة. فلوريان فيرتز لاعب ممتاز. تشكيلة ليفركوزن الشابة تثير الإعجاب".